Présidentielle 2022 : ces quatre semaines de polémiques et de ratés qui ont mis Eric Zemmour en difficulté

"La mue du polémiste à candidat ne s’est pas faite", a constaté avec jubilation Marine Le Pen ce dimanche, interrogée sur les difficultés d’Eric Zemmour dans sa précampagne. Alors qu’il devrait annoncer sa candidature à la présidentielle ces prochains jours, le journaliste accumule les erreurs au point de faire douter de sa capacité à jouer les trouble-fêtes au printemps prochain. Après avoir organisé une tournée de promotion de son livre aux allures de meeting, s’être envolé dans les sondages et avoir imposé ses sujets de prédilection dans le débat public, Eric Zemmour marque le pas.

D’abord dans les enquêtes d'opinion, où il est de nouveau devancé par Marine Le Pen, une situation qui éloigne pour lui la perspective d’accéder au second tour de l'élection présidentielle. Dans le dernier sondage Ifop pour le JDD et Sud Radio publié dimanche 28 novembre, il recueillerait 14 à 15% des suffrages au premier tour, contre 19 à 20% pour Marine Le Pen et environ 25% pour Emmanuel Macron.

Eric Zemmour est également persona non grata dans un nombre croissant de villes où il se déplace. À Londres, il a vu annulée sa réservation à la Royal Institution pour rencontrer les expatriés français. À Genève, la maire s'est opposée à ce qu'il tienne une réunion publique dans une salle municipale. Partout où il passe, des manifestations s'organisent pour dénoncer sa présence. Ce fut le cas à Biarritz, en Bretagne et dernièrement en Suisse. À Marseille, c'est une opposante l'a fait déraper. Le doigt d'honneur que lui a adressé Eric Zemmour en retour a été immortalisé et a défrayé la chronique. Peu de temps auparavant, le polémiste avait été prié par le diocèse de Marseille de ne pas s'exprimer dans l'enceinte de la "Bonne Mère", l'emblématique basilique Notre-Dame-de-la-Garde.