Présidentielle 2022 : Christiane Taubira se soumettra au résultat de la Primaire populaire

ÉLECTION - Candidate "envisagée" à l'élection présidentielle 2022, l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, annonce ce dimanche qu'elle se soumettra "aux règles de la Primaire populaire".

Un pas de plus vers l'élection présidentielle. Après avoir indiqué en décembre qu'elle "envisageait" de s'engager dans la course à l'Élysée, l'ancienne ministre de la Justice sous François Hollande, Christiane Taubira, annonce ce dimanche qu'elle se soumettra au résultat de la Primaire populaire. "J'accepte les règles de la Primaire populaire et j'en accepterai le verdict", a déclaré l'ex-garde des Sceaux, en déplacement à Bondy (Seine-Saint-Denis).

"En décembre, j'ai indiqué une échéance à la mi-janvier pour une éventuelle confirmation de ma candidature. Nous y sommes presque", a détaillé Christiane Taubira (voir vidéo en tête de cet article). "D'ores et déjà, je proclame que j'accepte les règles de la Primaire populaire. Je prends et j'accepte le risque de la démocratie. Surtout, j'accepterai le verdict de la Primaire populaire."

Quid de Montebourg et Hidalgo ?

La Primaire populaire, organisée par un collectif citoyen, doit permettre de mettre en place, fin janvier, un vote, dans le but de désigner un candidat unique à gauche, porté par une "investiture populaire". Selon les organisateurs, le scrutin se déroulera avec ou sans le consentement des candidats, "pour investir la personnalité la plus crédible pour remporter cette élection". Plus de 300.000 personnes se sont déjà inscrites pour participer à ce processus.

La veille, Anne Hidalgo, candidate investie par le Parti socialiste, avait fait un pas en arrière, après avoir annoncé en décembre sur TF1 son intention d'en passer par une primaire pour éviter la division à gauche. "Cette proposition n'a pas, pour l'instant, fait l'objet d'un accord", avait admis la maire de Paris, créditée de 3 à 3,5% des voix dans notre dernier sondage. "J'ai entendu les propos de Yannick Jadot (le candidat EELV). Une primaire n'a de sens que si elle sert à avoir un candidat commun et non à ajouter des candidatures. Si les Verts autour de Yannick Jadot ne sont pas présents, cela ne s'appelle plus une primaire." Arnaud Montebourg, lui aussi candidat à la présidentielle, plaide également pour une candidature unique à gauche, sans préciser s'il comptait participer à la Primaire populaire. Christiane Taubira "est une candidate de plus, c'est évident", a commenté Jean-Luc Mélenchon lors du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro. "Je comprends qu'il y a une aspiration à l'union, mais je dis à ces gens que l'union est un frein à la mobilisation."

I.N.

