Présidentielle 2022 : Christiane Taubira donne rendez-vous à ses soutiens samedi à Lyon

Cette annonce fera suite à une prise de parole dimanche dernier lors d'un déplacement à Bondy, en Seine-Saint-Denis, durant laquelle l'ex-Garde des Sceaux assurait accepter les règles de la Primaire populaire. "Je prends et j'accepte le risque de la démocratie. Surtout, j'accepterai le verdict de la Primaire populaire", déclarait-elle alors. En décembre, elle était par ailleurs sortie d'un long silence politique via une vidéo dans laquelle elle se donnait jusqu'à mi-janvier pour réfléchir à une candidature pour la présidentielle de 2022.

Organisée par un collectif citoyen, la Primaire populaire compte mettre en place un vote fin janvier, dans le but de désigner un candidat unique à gauche, porté par une "investiture populaire". Plus de 300000 personnes se sont déjà inscrites, mais l'initiative citoyenne peine à recueillir l'unanimité parmi les candidats déjà déclarés. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont d'ors et déjà refusé de joindre le mouvement. Anne Hidalgo, après une première annonce de soutien en décembre, s'est finalement rétractée.