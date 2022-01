Présidentielle 2022 : Christiane Taubira officialise sa candidature et donne ses axes de campagne

"Nous voulons un gouvernement qui sache mobiliser nos capacités au lieu de nous infantiliser, qui sache dialoguer au lieu de caporaliser", a ainsi affirmé la désormais candidate. S'attaquant de manière à peine voilée de la façon dont Emmanuel Macron a mené sa politique, la candidate, soutenue par le Parti radicale de gauche, s'est inscrite contre la verticalité du pouvoir et contre l'absence de dialogue social. Christiane Taubira a ainsi plaidé pour "un autre mode de gouvernement, qui sache écouter et décider en clarté."

Jugeant que ce mode de gouvernement pendant cinq ans avait entaché la démocratie, Christiane Taubira a donné ses propositions pour la "revigorer" et mettre en place un "gouvernement mieux adapté au XXIe siècle". Pour cela, l'ex-Garde des Sceaux a fait un certain nombre de propositions pour renforcer le pouvoir des institutions tout en donnant plus de place à l'expression des citoyens et des citoyennes.