Congrès LR pour la présidentielle 2022 : Éric Ciotti et Valérie Pécresse exposent leurs différences sur LCI

DUEL - Alors que les deux finalistes du congrès LR devaient se succéder sur LCI, un face-à-face s'est improvisé sur le plateau de Ruth Elkrief, entre l'interview prévue d'Éric Ciotti et celle de Valérie Pécresse.

Éric Ciotti et Valérie Pécresse, arrivés tous deux en tête de la primaire du parti Les Républicains ouverte aux seuls adhérents - avec un léger avantage pour le premier -, devaient se succéder sur le plateau de LCI ce jeudi soir. La candidate arrivant sur le plateau un peu avant que son rival ne le quitte, un face-à-face s'est improvisé, arbitré par Ruth Elkrief.

Leurs oppositions sont connues, après une série de débats rassemblant tous les prétendants à l'investiture de LR. Mais c'est la première fois que les deux candidats, désormais finalistes, avaient l'occasion d'un face-à-face. Une rencontre qui n'était pas prévue, mais qu'ils ont acceptée tous les deux. Éric Ciotti clôturait la présentation de sa candidature face à Ruth Elkrief, quand Valérie Pécresse est entrée sur le plateau. S'est ensuivie une opposition feutrée, à quelques jours du verdict final. "Quoi qu'il arrive samedi", a rappelé le vainqueur du premier tour, "si je gagne - ce que j'espère - Valérie sera avec moi, et si Valérie gagne, je serai avec elle". Une perspective validée par l'autre finaliste de la primaire : "C'est la règle du jeu, que nous avons tous acceptée", a confirmé Valérie Pécresse.

Le schisme idéologique de 2017

Si les deux rivaux ont de nombreux points d'entente et des programmes parfois proches (comme sur la question fiscale), leurs plus grandes divergences tiennent un peu à l'idéologie, et beaucoup à leur stratégie en vue de la présidentielle. Sur le plan idéologique, une ligne de fracture s'est dessinée depuis l'élection de 2017 : interrogé sur leurs différences, Éric Ciotti a immédiatement rappelé son refus de voter alors pour Emmanuel Macron au deuxième tour, au contraire de Valérie Pécresse, qui a rappelé le contexte : "C'était face à Marine Le Pen".

Le Pen ou Zemmour ont peu de chances face à Macron - Eric Ciotti

C'est le fait d'arme qui porte la stratégie d'Éric Ciotti en cas d'investiture de son parti : lors de l'interview qui avait précédé le face-à-face impromptu avec Valérie Pécresse, il s'était posé en rassembleur possible de toute la droite. "Si vous additionnez Eric Zemmour et Marine Le Pen", a martelé Eric Ciotti, "il y a 35% des électeurs de ce côté-là : qui va aller les chercher ?". Persuadé que "Le Pen ou Zemmour ont peu de chances face à Macron", le député des Alpes-Maritimes pense être "celui qui peut rassembler les électeurs", tentés par un vote à l'extrême-droite.

Le "quatre-quart" de la droite

Valérie Pécresse ne s'est pas opposée frontalement à cette stratégie, préférant une posture de rassembleuse des courants de droite... dont celui d'Éric Ciotti. "Il faut ramener toutes ces droites ensemble", estime la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, parlant des différents courants qui se sont exprimés au premier tour. Évoquant les "quatre-quarts" qui représentent l'essentiel des voix du premier tour (Ciotti, Pécresse, Bertrand et Barnier), elle s'est dite prête à "former l'équipe de la droite"... où Eric Ciotti aurait sa place pour attirer les électeurs tentés par l'extrême-droite. Pour se légitimer dans ce rôle lors de la présidentielle, Valérie Pécresse a plusieurs fois souligné que selon elle, "Macron [la] craint, [la] redoute", y puisant sa crédibilité de candidate : "Emmanuel Macron me combat".

Dès ce vendredi 3 décembre à 8h, les adhérents du parti Les Républicains vont débuter le second tour, pour départager les deux finalistes qui sont rencontrés à l'improviste ce soir. Le résultat sera connu samedi 4 décembre en début d'après-midi. Éliminés au premier tour, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, ont tous appelé à voter pour Valérie Pécresse au second.

