Congrès LR : le choix cornélien des soutiens de Michel Barnier, qui ont l'issue du scrutin entre leurs mains

"J’ai décidé de voter blanc", nous a également avoué Julie*. "A mon sens Eric Ciotti n'a pas la posture d’un futur président de la République et ne pourra pas rassembler le centre et la droite pour gagner la présidentielle. Quant à Valérie Pécresse, j’ai beaucoup de mal à saisir sa ligne politique puisqu’elle adapte ses convictions au gré des échéances électorales. Aussi, elle a quitté le parti pour en fonder un nouveau, elle ne sera pas en capacité de rassembler notre famille", a poursuivi cette jeune militante, remettant sur la table l'argument de la fidélité au parti, l'un de ceux sur lesquels Michel Barnier a construit toute sa campagne. "Ses militants sont très à cheval sur le principe d'avoir un candidat n'ayant jamais pris ses distances avec le parti", a analysé auprès de LCI un ancien soutien de Bertrand qui votera Pécresse.

Luc, militant isérois ancien partisan de Michel Barnier qui s'était rallié à Eric Ciotti avant le premier tour, nous a indiqué qu'il avait eu beaucoup de contacts avec des militants de l'ancien négociateur du Brexit "ne comprenant pas son appel à voter Valérie Pécresse alors qu'il a axé sa campagne sur la fidélité au parti. De même, beaucoup d'entre eux en Auvergne-Rhône-Alpes ont voté Barnier du fait de son origine géographique mais se retrouvent dans la ligne politique de Ciotti". "Chez nous en Isère, le président de la fédération, soutien de Michel Barnier, a appelé à voter Valérie Pécresse et la participation des adhérents venant voter à notre siège est en très nette baisse pour le moment", a-t-il constaté ce vendredi en début d'après-midi.

La participation jouera-t-elle un rôle ? À midi ce vendredi, quatre heures après l'ouverture du vote pour le second tour, 39,2% des inscrits avaient voté, contre 25,4% au même moment lors du premier tour. Un sursaut qui s'explique par le réveil des abstentionnistes du premier tour pour s'engager en faveur de l'un ou l'autre des candidats ? Ou par la mobilisation des électeurs du premier tour désireux de confirmer leurs votes ? Il est également possible de constater que si la fédération de Paris (85%) et celles d'Ile-de-France (87% dans les Yvelines, 85% dans les Hauts-de-Seine) ont beaucoup voté au premier tour, c'était moins le cas des Alpes-Maritimes (76%), bastion d'Eric Ciotti. Permettant à ce dernier de bénéficier d'une plus grande réserve de voix avant ce second tour.

* les prénoms ont été changés