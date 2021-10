Congrès LR : pourquoi ça ne sera pas si facile pour Xavier Bertrand

Il a finalement décidé d’y aller. Ce lundi soir sur le plateau du 20h de TF1, Xavier Bertrand a indiqué que "oui", il participerait au congrès LR qui désignera le candidat de la droite et du centre pour l’élection présidentielle. Une décision qui a été difficile à prendre pour le président des Hauts-de-France ; son entourage estimant il y a quelques jours encore qu’il avait le choix "entre une mauvaise décision et une très mauvaise décision".

Les militants LR pourraient également être réticents à voter pour quelqu’un qui refusait de prendre part à leur processus de désignation, et s’était engagé depuis des mois dans un bras de fer avec les instances du parti. Dès sa déclaration de candidature au mois de mars dernier, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a répété qu'il était contre le principe de la primaire et qu'il ne participerait pas à un tel processus de désignation, estimant qu'il était le mieux placé pour rassembler derrière lui. Encore le 30 septembre dernier, il prônait le rassemblement plutôt qu'une participation à ce qu'il qualifiait de "congrès d'affrontement" risquant de replonger la droite dans les divisions.

L’entourage de Xavier Bertrand a expliqué ce mardi à LCI qu’il allait tout faire pour convaincre qu’il était le mieux placé pour être au second tour face à Emmanuel Macron. "Les militants ne veulent pas d’une candidature de témoignage, mais ils veulent une droite qui gagne, et c’est Xavier Bertrand qui incarne cette droite qui gagne", a raconté l'un de ses proches à LCI. Le camp Bertrand mise sur les sondages et les enquêtes d'opinion le donnant mieux placé que ses concurrents Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin, pour convaincre.