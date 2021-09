Damien Abad, le patron des députés LR veut débattre avec Éric Zemmour

En milieu de journée, le polémiste a répondu à Damien Abad avec ironie sur Twitter, lui demandant s'il se proposait parce que son "patron" Xavier Bertrand n'osait pas le faire. Or Xavier Bertrand, favori pour l'investiture LR pour l'élection présidentielle, n'a plus aucunes responsabilités au sein des Républicains, parti dont il n'est même plus membre depuis 2017.

L'initiative de Damien Abad, elle, ne fait pas l'unanimité au sein du parti. L'entourage du candidat à la présidentielle Eric Ciotti - qui s'est dit prêt à voter pour Éric Zemmour plutôt qu'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle - a précisé à LCI que Damien Abad n'avait pas fait part de ses intentions aux autres membres du parti lors du bureau politique qui s'est tenu mardi, et a jugé sa démarche "présomptueuse" et "malsaine". "Cela va créer de la connivence, car ils seront d'accord sur beaucoup de choses, c’est de la folie. Nos électorats sont proches", a-t-il estimé. Toujours selon cette source, il ne faut pas "ostraciser" Éric Zemmour qui "dit des vérités" et "des choses qui parlent aux gens". "Le victimiser, ça le sert à mort."