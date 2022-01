De quoi parle Valérie Pécresse lorsqu’elle dit être au "barycentre" de la droite ?

Barycentre, n.m : (sciences) centre de gravité. Encore ce lundi matin sur franceinfo, comme elle le fait régulièrement depuis le début de sa campagne, Valérie Pécresse a usé de ce terme mathématique pour désigner son positionnement. "Je suis au barycentre de la droite", a affirmé la candidate LR, affirmant ici son souci de faire la synthèse entre droite dure et droite sociale, de séduire la droite tentée de partir chez Eric Zemmour, et de faire revenir à elle celle qui avait été conquise par Emmanuel Macron.

C'est pourquoi, accusée par la droite de la droite d'être une Emmanuel Macron bis, et par les macronistes et la gauche de mener une "dérive droitière", Valérie Pécresse aime rappeler qu'elle est au contraire la seule capable d'unir droite forte et droite sociale. Lorsqu'on lui rappelle ses récents propos polémiques sur son souhait de "ressortir le Kärcher de la cave" pour "nettoyer les quartiers", qu'elle assume vouloir reprendre "le flambeau de la droite qui sera dure avec les puissants, les caïds, les voyous" ou qu'elle assure vouloir mettre fin aux "ghettos" d'ici à dix ans, la présidente de la région Ile-de-France rappelle qu'elle souhaite également augmenter de 10% les salaires "jusqu'à 2,2 Smic" et "défiscaliser les pensions alimentaires des mères seules".