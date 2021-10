Désignation du candidat LR : "L’essentiel est qu’à la fin, on soit tous d’accord", espère Eric Ciotti

Celui qui refuse toute "alliance avec la macronie" espère cependant "être celui qui rassemble le plus largement possible" au sein de sa famille politique, divisée depuis l’élection d’Emmanuel Macron de 2017. "On a besoin de clartés dans nos alliances, je porte des valeurs d’identité", a encore estimé l'élu des Alpes-Maritimes.

Tandis que le congrès LR vise à faire émerger un candidat unique à droite, la bataille n’est pas gagnée pour autant, a admis Eric Ciotti : "On a une difficulté, car on n’a pas l’incarnation d’un candidat incontesté et incontestable. On n’y est pas arrivé. Nicolas Sarkozy ou François Baroin auraient pu être candidats et personnellement je me serais pleinement engagé à leurs côtés." Interrogé sur le calendrier pouvant être jugé tardif - le vote des militants étant fixé au 4 décembre -, le député n’y a pas vu d’inconvénients puisque "les Français font leur choix de plus en plus tard".