Présidentielle 2022 : deux chiffres d'Éric Zemmour sur l'immigration vérifiés

C'était une rencontre à haut risque pour le nouveau candidat dans la course à l'Élysée. Quelques jours après son annonce de candidature à l'élection présidentielle, Éric Zemmour a lancé sa campagne ce dimanche 5 décembre au Parc des expositions de Villepinte avec un meeting d'ampleur. Une première prise de parole d'un peu plus d'une heure et deux chiffres avancés sur l'immigration que nous avons passés au crible.

Si Éric Zemmour a débuté sa prise de parole en répondant aux accusations portant sur sa personnalité, il en est rapidement arrivé à son sujet de prédilection : l'immigration. Celui qui a été définitivement condamné en 2011 pour "provocation à la discrimination raciale", a assuré, une nouvelle fois , que sur un quinquennat, la France aura laissé "entrer sur son sol (...) deux millions d'étrangers". "Soit l'équivalent d'une ville de Paris". Une estimation calculée en additionnant le nombre de titres de séjour, accordés pour des raisons économiques, familiales, ou pour les études, les demandeurs d'asile et le nombre de mineurs isolés. En utilisant cette méthode, on retrouve bel et bien une moyenne de 400.000 entrées par an. Multipliées par cinq, cela donne effectivement 2 millions tout rond.

Seulement, une addition sommaire ne peut rendre compte de la réalité de ce phénomène, hautement plus complexe. D'une part, comme nous vous l'expliquions déjà ici, cette addition revient à compter des doublons : un demandeur d'asile peut aussi être comptabilisé en détenteur de titre de séjour si sa demande est acceptée dans l'année. Ainsi, sur les 277.406 titres de séjour attribués en 2019, 36.512 l'ont été suite à des demandes d'asile, soit plus d'un sur six.

Des doublons ... et des oublis ! Car Éric Zemmour ne prend pas en compte les départs dans son calcul. Prenons l'exemple des étudiants. Ils représentent 90.000 personnes arrivées sur le sol en 2019 - soit près d'un tiers des titres de séjour délivrés - or une partie d'entre eux (environ la moitié) repartent au bout d'un an. Idem pour l'immigration liée au travail, qui n'est pas pérenne. Les chiffres donnés par le candidat souverainiste ne représentent donc qu'une estimation d'entrées. Et non pas une immigration définitive, comme il le laisse penser.