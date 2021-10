Présidentielle 2022 : qui sont les Français prêts à voter pour Marine Le Pen et Eric Zemmour ?

Qui compose les électorats de Marine Le Pen et d'Eric Zemmour ? Selon l'enquête Ifop Fiducial pour TF1 et LCI publiée ce mercredi, le bloc de la droite extrême et souverainiste, représenté par Marine Le Pen et Eric Zemmour, serait le plus fort. À six mois du premier tour de l'élection présidentielle, 35 à 38% des sondés seraient prêts à voter pour l'un ou l'autre des candidats si le premier tour avait lieu dimanche prochain (24,5 à 26,5% pour la gauche, 24 à 25% pour Emmanuel Macron, et 10 à 15% pour le candidat LR). L'occasion de se pencher sur les électorats de la candidate RN et du polémiste, et de voir s'ils sont similaires.

Selon le sondage, au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen réaliserait un score moyen de 17%. 21% de ces électeurs seraient des électrices, et 14% des hommes. Les catégories d’âge qui voteraient le plus pour la candidate du Rassemblement national seraient plutôt les jeunes : les 25-34 ans (24%), 50-64 ans (22%) et 35-49 ans (21%). Les 75 ans et plus (6%) et les 65-74 ans (10%) seraient sous-représentés.

Si on se penche sur les catégories socio-professionnelles, on remarque que les ouvriers seraient les plus nombreux à mettre le nom de Marine Le Pen dans l’urne (33%), suivis des artisans et commerçants (28%) puis des employés (25%) et des inactifs (25%). Des professions plutôt précaires, ce qui se confirme à l’analyse des revenus de l’électorat de la finaliste de la dernière élection présidentielle : 29% seraient issus de la catégorie pauvre, 24% de la catégorie modeste, et 17% de la classe moyenne inférieure. Parmi la classe aisée, seuls 8% voteraient pour le RN. Enfin, ces électeurs seraient plutôt ruraux (25%) ou habitants des villes de province (17%), mais très peu de l’agglomération parisienne (7%).