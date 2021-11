Présidentielle 2022 : pourquoi certains maires ruraux refusent-ils d'accorder leur parrainage ?

"À chaque échéance électorale, on vient nous caresser dans le sens du poil. Quand, nous, on a besoin, c'est un peu plus compliqué", souligne ce maire d'une commune d'un peu plus de 89.000 habitants, ajoutant être déçu par l'offre politique actuelle. "Le système politique en ce moment m'insupporte, je suis vraiment désespéré", avoue-t-il.

Même constat quelques kilomètres plus loin, dans la commune de Sancergues. "Moi je ne fais pas de politique à la base, je ne politiserai pas ma commune", explique ainsi son maire, Jean-Luc Charache. D'autant que, depuis 2017, les parrainages sont visibles par tous. Difficile alors de se positionner publiquement, notamment dans les communes sans étiquette.