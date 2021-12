Emmanuel Macron à Vichy ce mercredi, une visite hautement symbolique

La ville a une lourde histoire, à laquelle peu de présidents de la République se sont confrontés. Ce mercredi 8 décembre Emmanuel Macron sera à Vichy, ville où le maréchal Pétain installa l'État français en juillet 1940, pour une visite importante en plusieurs points, notamment parce que seul le général de Gaulle en 1959, et Valéry Giscard d'Estaing en 1978 pour un discours sur l'aménagement du territoire, se sont rendus dans cette commune de 25.000 habitants en tant que chefs de l'Etat.

Plus de 40 ans après VGE, cette fois-ci aussi, la visite d'Emmanuel Macron devrait être exempte de toute connotation mémorielle. En tout cas le programme officiel de l'Élysée indique que le Président "visitera le Hall des Sources et reviendra sur les différents projets en cours de déploiement dans la ville soutenus par l’État (redynamisation du centre-ville, développement du thermalisme, inscription au patrimoine de l’UNESCO etc.)" avant d'échanger avec les acteurs associatifs de la communauté d'agglomération. Mais selon les informations du Parisien il devrait également s'arrêter devant une plaque honorant la mémoire des juif déportés et en l'honneur des 80 parlementaires opposés au maréchal Pétain.