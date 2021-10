Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron pas encore candidat, mais LaREM organise la riposte à Eric Zemmour

C’est un adversaire qu’il n’avait pas vu venir. Ces dernières semaines, Emmanuel Macron, même s’il n’est pas encore officiellement en campagne, a concentré ses attaques sur ses concurrents présumés à la prochaine élection présidentielle, à savoir Marine Le Pen et les potentiels candidats de la droite Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Michel Barnier. Mais c’était sans compter la montée en puissance d’Eric Zemmour, autre candidat putatif que certains sondages donnent désormais comme son adversaire au second tour du scrutin, et qui pourrait se déclarer prochainement.

Si le gouvernement et le chef de l’État avaient choisi de ne pas entrer dans les polémiques, de contrer le polémiste sur le fond et de mettre en avant leur bilan, qu’en sera-t-il du côté des troupes LaREM chargées de faire campagne pour le Président sortant ? Le bureau exécutif de La République en marche qui s’est tenu ce lundi 25 octobre s’est penché sur la question et a retenu la même stratégie. Les marcheurs ont dit souhaiter privilégier les attaques basées sur les arguments, le fond. "Quand la polémique émerge, alimentée de façon quasi quotidienne par Eric Zemmour, nous devons répondre sur le fond et montrer ce que nous faisons, parler de notre bilan plutôt qu’entrer dans le clash systématique", a indiqué un cadre du parti à TF1 et LCI.

"Il ne faut pas ignorer, mais il faut répondre sur le fond, ne pas répondre à l’outrance par l’outrance. Par exemple sur le permis à point (qu’Eric Zemmour souhaite supprimer, estimant que cela n’a pas d’impact sur les chiffres de la mortalité routière, ndlr), nous préférons répondre sur les faits, rappeler que la politique de sécurité routière fonctionne et éviter l’outrance", a ajouté cette source.