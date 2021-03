Macron s'attend à "des tentatives d'ingérence" de la Turquie lors de la présidentielle de 2022

Les relations bilatérales se sont dégradées avec l'offensive turque en octobre 2019 contre les forces kurdes en Syrie, alliées des Occidentaux. L'interventionnisme turc en Libye et en Méditerranée orientale (où un incident a opposé des bâtiments turc et français en juin 2020) ont éloigné Paris et Ankara. "La France a été très claire. Quand il y a eu des actes unilatéraux en Méditerranée orientale, nous les avons condamnés et nous avons agi en envoyant des frégates", a-t-il souligné, déplorant que l'Otan ne soit "pas suffisamment clair" avec Ankara. "Nous avons besoin de clarifier la place de la Turquie dans l'Otan."