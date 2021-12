Élection 2022 : quelles sont les règles concernant le temps de parole présidentiel ?

C'est pourquoi Valérie Pécresse, candidate investie par Les Républicains à la présidentielle a annoncé saisir le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, au nom de "l’égalité des temps de parole et le fair-play démocratique", mettant notamment en cause l'interview que donnera Emmanuel Macron sur le plateau de TF1/LCI.

Pour autant, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel explique que le temps de parole du président de la République, comme des membres de l'exécutif, est divisé en deux catégories : les prises de paroles qui relèvent du "débat politique" et celles qui sont liées au fonctionnement de l'État et aux différentes fonctions que l'exécutif occupe.

"On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et pendant des heures fait sa campagne, alors que ses adversaires doivent se contenter de cinq minutes de duplex pour lui répondre", a accusé Valérie Pécresse lors d'une visite à Calais.

Du 8 mars, qui est le jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale, l’équité des temps de parole et des temps d’antenne entre les candidats et leurs soutiens doit être respectée "dans des conditions de programmation comparables".

À partir du 1er janvier, la période électorale commence. Le principe de pluralisme fait place au principe d'équité. De cette date, jusqu'au 7 mars, le CSA précise sur son site internet que les diffuseurs doivent veiller au strict équilibre des temps de parole et des temps d'antenne des candidats et de leurs soutiens.

De même pour la période entre les deux scrutins, les services de télévision et de radio doivent respecter la stricte égalité des temps de parole et des temps d’antenne entre les deux candidats. Enfin, la veille et le jour du premier et du second tour, la campagne politique est considérée comme terminée. Les candidats ne peuvent plus prendre la parole, c'est au tour des Français de s'exprimer, dans les urnes.