En cultivant le mystère sur ses ambitions politiques, Édouard Philippe inquiète LaREM et les Républicains

Mais à quoi joue Édouard Philippe ? Lui seul le sait. Alors qu’il sort ce mercredi 7 avril Impressions et lignes claires, un récit sur son expérience à Matignon co-écrit avec son ex-conseiller politique Gilles Boyer, l’ancien chef du gouvernement multiplie les déclarations ambiguës dans les médias sur ses ambitions politiques. De quoi jouer avec les nerfs de la majorité, mais également de son ancienne famille politique, à un an de l’élection présidentielle.

Ne pas dire qu'il sera candidat, mais ne pas dire qu'il ne le sera pas. Suffisant pour semer le trouble. Selon Édouard Philippe, le moment n'est pas venu de répondre à cette question. Pour son ex-conseiller et ami, le député européen Gilles Boyer, "si quelqu’un dit : ‘Je ne veux pas être président’, on ne l’écoute plus jamais, s’il dit qu’il veut l’être, on va le foutre à poil et regarder ses bulletins scolaires". Alors, il entretient le flou, pour se laisser du temps, tester sa popularité dans les sondages, prendre le temps de rencontrer élus de gauche et de droite, se positionner comme l'élément incontournable d'alliances ou coalitions.

"C’est sûr que s’il continue comme ça et s’avère mieux placé que Macron dans les sondages, ça peut vraiment nous embêter", avoue un conseiller ministériel cité dans Libération ce mercredi 7 avril. Car Édouard Philippe est populaire. Ce qui serait la cause de son limogeage par Emmanuel Macron en juillet dernier reste aujourd'hui encore son meilleur atout. Selon un baromètre Odoxa-Dentsu Consulting pour La Dépêche publié au début du mois, il est la personnalité politique préférée des Français, avec 45% d'adhésion. Dans un récent sondage Ifop, il recueille 56% d'opinions favorables, ce qui fait de lui la seule personnalité politique à franchir la barre des 50%.

En mars, BVA demandait aux Français qui ils souhaitaient voir avoir davantage d'influence dans la vie politique française : 41% se prononçaient pour Édouard Philippe (première place devant Nicolas Hulot). Un chiffre qui atteint 80% chez les marcheurs, et 64% chez les Républicains (là encore il est premier, devant Nicolas Sarkozy, François Baroin, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand).