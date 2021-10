Présidentielle 2022 : en Hongrie, Marine Le Pen veut "réorienter" l'Union européenne avec Viktor Orban

"Il n’y a pas un peuple, mais des peuples européens". En déplacement à Budapest ce mardi, Marine Le Pen a vanté l'importance de la souveraineté des États vis-à-vis de l'Europe. Une idée partagée par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, dont la rencontre constituait le point d'orgue de ce déplacement de la candidate du RN, un mois après une initiative similaire de son concurrent potentiel, Eric Zemmour.

Saluant "le combat" du chef de gouvernement hongrois souvent aux prises avec l'UE, Marine Le Pen a assuré, à l'occasion d'un discours à ses côtés, que "la Hongrie est à la pointe du combat pour la liberté des peuples". "Monsieur le Premier ministre, par votre culture historique et par votre expérience politique, vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l’Union européenne", a encore salué la candidate à l'élection présidentielle.

"Le signal de lucidité et de courage que vous donnez à l’Europe et au monde est pour tous les patriotes de notre continent un fraternel et bienfaisant encouragement", a-t-elle ajouté, promettant - en cas de succès à l'élection présidentielle - "le soutien de la France et de son peuple pour réorienter une UE dont la brutalité idéologique attente à l’idée même de souveraineté".