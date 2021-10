Depuis l'annonce du congrès, les adhésions au parti Les Républicains en forte hausse

C'est "l'effet congrès". Ces derniers jours, les adhésions au parti Les Républicains affluent. Depuis que les militants LR ont décidé le 25 septembre dernier de désigner leur candidat à l'élection présidentielle à l'occasion d'un congrès ouvert aux seuls adhérents du parti, les ralliements abondent. Les plus emblématiques étant ceux des deux candidats Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui avaient quitté les rangs en 2017 et 2019.

Ces adhésions sont une bonne nouvelle pour le parti. Plus elles seront nombreuses, plus elles permettront au candidat désigné lors du scrutin du 4 décembre prochain d'acquérir de la légitimité. À titre de comparaison, un peu plus de 120.000 personnes ont désigné Yannick Jadot lors de la primaire écologiste. Aussi, entre 15 et 40 euros l'adhésion, elles permettront de rapporter de l'argent au parti, qui se révèlera précieux pour la campagne. En revanche, selon le profil des nouveaux inscrits - partisans de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse faisant leur retour -, ces nouveaux "encartés" pourraient inquiéter certains candidats comme Michel Barnier.