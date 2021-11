Eric Ciotti est-il le seul candidat au congrès LR à ne pas avoir voté Macron en 2017 ?

Pour désigner un candidat LR à l’élection présidentielle, les militants devront choisir entre Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Valérie Pécresse, Michel Barnier et Philippe Juvin. Et si les cinq candidats en lice affichent aujourd’hui une entente de façade, c’est pour mieux désigner leur adversaire commun : le président sortant. Cela, Eric Ciotti l’a bien compris et se vante depuis quelque temps de ne pas avoir donné son vote à Emmanuel Macron il y a cinq ans, lorsque ce dernier affrontait Marine Le Pen au second tour de l’élection. À la différence de ses adversaires, assure-t-il.