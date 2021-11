Présidentielle 2022 : Éric Ciotti promet de "baisser les dépenses publiques, les impôts" et "relancer le pouvoir d'achat"

Sa deuxième priorité sera de "massivement relancer la liberté économique au service de la baisse des impôts, notamment en supprimant les droits de succession", mais aussi "relancer le pouvoir d'achat". Pour cela, Éric Ciotti promet de diminuer les dépenses publiques. "Il faut baisser les dépenses publiques et baisser les impôts. Quand on est de droite, on ne verse pas des chèques ni des primes, on baisse les impôts", martèle-t-il, en référence aux dernières annonces gouvernementales pour lutter contre l'inflation.

Le député des Alpes-Maritimes, qui "assume l'essentiel du projet qu'avait porté François Fillon au service de la relance des énergies" en 2017, estime que le pays est "paralysé par la bureaucratie". "Nous dépensons quasiment le plus d'argent public au monde, ce qui conduit à payer le plus d'impôts. Nous détenons la coupe du monde des impôts, et nos services publics ne répondent plus aux attentes des Français", déplore Éric Ciotti.

Pour porter le projet des Républicains, Éric Ciotti fera face, le 4 décembre prochain, à Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Alors, pourquoi lui ? "Je crois à la puissance de cette nation, à sa capacité à éclairer le monde comme elle l'a fait depuis des siècles, à la force de sa civilisation judéo-chrétienne", répond celui qui "assume" et "revendique" être de droite. "Je suis malheureux de voir mon pays engagé sur le chemin du déclin, après dix ans de politique Macron-Hollande, une politique impuissante et dangereuse. Je veux me mobiliser et, en homme de droite, apporter des solutions fortes pour assurer une renaissance de notre pays et éviter ce déclin."