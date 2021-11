Présidentielle 2022 - "Il représente le plus les valeurs de la droite" : comment Éric Ciotti a convaincu ces militants LR de voter pour lui

CANDIDAT SURPRISE - Au fil des débats, Éric Ciotti s'est fait une place parmi les favoris et apparaît en mesure de créer la surprise lors du congrès LR qui désignera le candidat LR à la présidentielle. LCI a recueilli les témoignages de militants qui voteront finalement pour lui.

Xavier Bertrand, Michel Barnier et Valérie Pécresse étaient les trois favoris du congrès LR pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle. Mais les débats entre les cinq candidats ont changé la donne, et permis à Éric Ciotti de séduire les militants, notamment ceux qui souhaitaient voter pour l’ancien négociateur du Brexit. Ancien membre des Républicains, le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs estimé, ce lundi 29 novembre, que le député des Alpes-Maritimes avait de grandes chances de l'emporter. "Il est sans doute aujourd'hui celui qui correspond le plus aux LR. Je ne serai pas étonné qu'il soit non seulement au second tour mais gagne l'élection de la primaire. C'est l'homme qui a l'air le plus cohérent, le plus sincère avec tout ce qu'il dit depuis 4 ans. (...) Je n'ai pas l'impression qu'il mente aux adhérents LR. Les LR que je connais vont voter Éric Ciotti", a déclaré Gérald Darmanin sur BFMTV.

Des propos qui font échos aux témoignages recueillis par LCI auprès d'adhérents LR à deux jours du premier tour du congrès. "Contrairement à ce que j'affirmais, les débats m'ont fait changer d'avis", nous a indiqué Luc, militant isérois, contacté le 5 novembre dernier à la veille du premier débat LR, et qui nous avait assuré que les discussions ne changeraient pas son choix et qu'il voterait pour Michel Barnier. "Michel Barnier n'a pas du tout été à la hauteur, ses propos plus à droite que son CV n'ont pas du tout tenu en débat et lors de son discours devant le Conseil national samedi dernier. Au contraire, Éric Ciotti m'a donné la même impression que Fillon il y a 5 ans. Il a su me convaincre par ses convictions, ses idées et ses convictions fortes dans lesquelles il me semble être de loin le plus sincère."

Des mesures radicales qui séduisent

Initialement séduit par la candidature de Michel Barnier, Amaury a lui aussi vite déchanté. "Je me suis rendu compte que Michel Barnier avait peut-être la stature d'un homme d'État, mais certainement pas celle d'un candidat et qu'il n'arriverait jamais à mobiliser derrière lui." Selon lui, Éric Ciotti est le seul à proposer "un vrai programme de rupture à Macron" et il vante ses mesures "radicales mais nécessaires" comme la fin du droit du sol ou la suppression des régions et des départements. "Sans parler du volet économique de son programme qui est repris de celui de François Fillon et dont la France a besoin", a-t-il indiqué à LCI. La ligne très à droite d'Éric Ciotti a également séduit Tom. "Je devais initialement voter pour Michel Barnier, malheureusement au fil des débats il n'a pas évoqué nos racines judéo-chrétiennes et les valeurs de la France. Éric Ciotti est vraiment là pour défendre la France", a-t-il expliqué. "Barnier et trop européiste, or il nous faut une France plus grande pour une Europe plus grande, et non l’inverse." "J'ai pensé que Michel Barnier était le mieux placé pour gagner le congrès et la présidentielle mais j'ai rapidement changé d'avis face à l'attitude et le mépris de certains de ses soutiens et j'ai décidé de soutenir Éric Ciotti car il est celui qui n'a jamais trahi et qui représente le plus les valeurs de la droite", a également expliqué Livio à LCI.

D'autres, même s'ils sont toujours décidés à voter pour l'ancien ministre de 70 ans, avouent que le parlementaire a impressionné pendant les débats et que le dernier, prévu ce mardi 30 novembre, sera décisif pour départager Michel Barnier et Éric Ciotti. "J’ai pu avoir des adhérents au téléphone ou sur Twitter et ils hésitent encore", nous a indiqué Raphaël, estimant toutefois que l'ex-commissaire européen conservait une longueur d'avance. Enfin, certains ne voteront pas pour Éric Ciotti au premier tour, mais au second si ce dernier est qualifié. "Les débats m'ont fait changer sur mon second choix, faisant remonter Éric Ciotti dans mon estime", avoue Charles.

Justine Faure

