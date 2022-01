Présidentielle 2022 : Eric Zemmour bientôt rejoint par "des milliers de sympathisants LR", assure Guillaume Peltier

L'objectif est clair pour celui qui est désormais le porte-parole de campagne d'Eric Zemmour : faire le pont entre tous les électeurs de droite. "Avec Eric Zemmour, pour la première fois et c'est une promesse et une chance formidable, j'appelle tous les Français de droite, quel qu'ait été leur vote antérieur, qu'ils aient cru en Marine Le Pen, en Nicolas Sarkozy, en Charles Pasqua, en Philippe Séguin, en Philippe De Villiers, de nous rassembler. Unissons nos forces, elle est là la grande promesse d'Eric Zemmour. Unissons nos forces pour construire un grand mouvement populaire de droite. Battre Emmanuel Macron et Sauver la France."

Et pour mieux enfoncer le clou, Guillaume Peltier a affirmé que "des milliers d'adhérents et de sympathisants Les Républicains" sont en train de rejoindre le parti d'Eric Zemmour "à la suite de l'appel lancé dimanche".

"Depuis les années 1990 et 2000, après l'effondrement des grandes idéologies, les électeurs de la droite française cherchent celui qui va réunir les deux rives", a poursuivi l'ancien député LR soulignant que, "depuis des décennies", la droite perd "à cause des querelles d'ego". "Est-ce que nous aurons besoin des électeurs de Marine Le Pen ? Oui. Sont-ils des citoyens de seconde zone ? Non. Aura-t-on besoin des électeurs Les Républicains ? Mille fois oui", a-t-il ajouté comme un appel du pied.