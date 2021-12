Présidentielle 2022 : Eric Zemmour en Arménie, "une nation chrétienne au milieu d'un océan islamique"

L'objet, notamment, de ce déplacement : parler de l'affrontement "entre chrétienté et islam" dans ce lieu sacré de l’église apostolique arménienne. "À chaque fois, depuis la guerre entre les Grecs et les Perses, entre l'empire romain et les Perses - on pourrait remonter l'histoire... - à chaque fois, l'Orient et l'Occident ont trouvé des champions pour s'affronter", a expliqué le polémiste, qui a repris à son compte la thèse du "grand remplacement" théorisée par l'extrême droite.

"C'est le grand affrontement entre la chrétienté et l'islam qui renaît aujourd'hui", a-t-il poursuivi. "On le voit ici avec une nation chrétienne, qui entend le rester, au milieu d'un océan islamique."