Présidentielle 2022 : Eric Zemmour dans la Beauce, à la conquête de "la France des oubliés"

Le candidat d'extrême droite Eric Zemmour a enchaîné les clins d'œil appuyés à la "France périphérique" rurale des "oubliés", chère à sa rivale Marine Le Pen, vendredi lors d'un déplacement dans la Beauce conclu par un meeting à Châteaudun, en Eure-et-Loir. "Nos élites politiques ont négligé ces territoires. Vous n'étiez pas aussi branchés, aussi sympathiques que les habitants des banlieues", a ironisé le polémiste, à la tête du parti Reconquête!, lors de cette réunion publique, organisée en début de soirée dans la sous-préfecture de 13.000 habitants.

Selon son entourage, 1500 personnes étaient rassemblées pour ce meeting au "Crystal", une salle des fêtes privée et ancien magasin Monsieur Meuble, en pleine zone commerciale, coincée entre le centre de détention, la gendarmerie et la caserne des pompiers. Au milieu des "Zemmour président" et des drapeaux français, le candidat d'extrême droite y a loué le "potentiel productif et créatif" de la campagne française "face à des élites parisiennes qui ne vous comprennent pas".