Présidentielle 2022 : où en sont les candidats dans leur quête de parrainages ?

Les candidats des partis de gouvernement, installés depuis de nombreuses années dans le paysage politique et habitués à avoir des élus, n'ont jamais de mal à obtenir leurs parrainages. Si Valérie Pécresse n'a jamais communiqué le nombre exact de signatures dont elle disposait, il est certain que la présidente de la région Ile-de-France a dépassé le quota nécessaire. Dans le cadre du congrès LR, qui nécessitait d'en avoir récolté au moins 250, elle avait été la première à les déposer. Son entourage avait précisé qu'elle en avait "bien plus que ce qui était requis" et que la candidate "continu[ait] d’en recevoir tous les jours".

Les 500 signatures ne sont pas une difficulté non plus pour la maire de Paris Anne Hidalgo. La candidate a indiqué avoir atteint ce chiffre fin novembre 2021, et son équipe disait viser les "600 à 700 promesses de parrainage d'ici au mois de janvier". Une façon d'assurer ses arrières en cas de désistement, et de faire une démonstration de force.

Ce vendredi 7 janvier, le journal Le Parisien a révélé que l'écologiste Yannick Jadot avait également ses parrainages. Une information confirmée à LCI par son entourage. Si l'objectif des 500 est atteint, il souhaite en recueillir 100 de plus. Une bonne récolte permise par les bons résultats des écologistes aux dernières élections, notamment municipales et régionales, leur permettant d'augmenter le nombre de leurs élus.

Certes, Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais s'il l'était, il ne devrait pas avoir de difficultés à glaner ses 500 signatures. Il est possible de considérer que c'est déjà le cas.