L'Assemblée rejette la proposition de Fabien Roussel de rendre inéligibles les condamnés pour provocation à la haine

"J'invite l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale à voter cette résolution pour que, enfin, dans notre République, un responsable politique ne puisse pas se présenter à une élection quand il a été condamné pour racisme et antisémitisme", avait-il lancé le 31 octobre dernier. Actuellement, rien n'interdit dans la loi à une personne condamnée et ayant un casier judiciaire de se présenter à une élection, dont la présidentielle. La législation permet seulement au juge de décider de l'inéligibilité comme une peine accessoire en plus de la peine principale, mais il n'y est pas obligé.

"Il ne s'agit pas de brider la liberté d'expression, mais de la protéger de ceux qui la pervertissent (...) Il ne s'agit pas d'interdire qui que ce soit de se présenter à la présidentielle", avait argué Fabien Roussel, désireux d'"envoyer un message simple, ferme et clair". "Ne pas voter aujourd'hui à l'Assemblée Nationale" cette résolution, "c'est envoyer un grave signal : celui de dire que le racisme et l'antisémitisme peuvent faire l'objet de débats, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle", avait-il affirmé un peu plus tôt sur Twitter.

Cette proposition vise donc particulièrement Eric Zemmour, qui a cumulé en une dizaine d'années une quinzaine de poursuites en justice. Plusieurs fois relaxé, il a été condamné à deux reprises pour provocation à la haine et plusieurs décisions de justice sont attendues en 2022.