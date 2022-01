Présidentielle 2022 : Eric Zemmour propose une amende pour le port de signes religieux dans l'espace public

Malgré une campagne qui rencontre quelques difficultés, le candidat d'extrême-droite a assuré qu'il se voyait déjà au second tour, notamment grâce à sa vision de la France et sa compréhension des "enjeux civilisationnels" que traverserait le pays. "J’y crois plus que jamais, je suis déjà dans ma tête au second tour contre Emmanuel Macron", a-t-il affirmé lors d'un entretien accordé à Darius Rochebin ce vendredi 21 janvier sur LCI.