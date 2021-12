Présidentielle 2022 : quelles sont les règles du CSA pour les soutiens informels des candidats ?

En période de campagne présidentielle, la règle d’équité à l’antenne prévaut pour les candidats, d’après une loi de 2016 qui a modernisé l'organisation ce scrutin. C’est sur ce fondement que le CSA décompte le fameux temps de parole de chaque candidat : "Le principe d’équité remplace désormais celui d’égalité du temps de parole durant la période allant de la publication de la liste des candidats jusqu’à la veille de la campagne 'officielle'. Seules les deux dernières semaines avant l’élection sont donc encore soumises à l’égalité du temps de parole dans les médias télé et radios".

"Pour avoir un temps de parole décompté, il faut être une personnalité politique", rappelle d’abord le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) que nous avons interrogé. "Toutes les interventions d'un candidat et de ses soutiens sont considérées comme du temps de parole, sauf circonstances exceptionnelles. Est considérée comme soutien toute personne qui appelle explicitement à voter en faveur d’un candidat." Or, des soutiens non politiques et plus implicites d’un candidat comme Eric Zemmour ou de n’importe quel autre candidat à la présidentielle, vont prendre la parole dans les médias ou ont même une place attitrée dans les médias. La prise en compte de celle-ci est donc un vrai sujet à la veille d’une élection, mais qui mérite quelques éclaircissements.