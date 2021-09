Éric Zemmour sème la pagaille chez les Républicains

Faut-il accepter de soumettre le nom d'Éric Zemmour aux militants LR lors du congrès qui désignera leur candidat à la présidentielle ? Lundi, l’eurodéputé François-Xavier Bellamy y a ouvert la porte. "Je ne vois pas ce qui empêcherait cela. On a besoin du dialogue le plus ouvert et le plus large", a-t-il déclaré. Mais le patron du parti, Christian Jacob, a estimé mardi qu'Éric Zemmour n’avait "rien à faire dans le cadre de notre sélection". "Au fur et à mesure qu’il s’exprime, on partage de moins en moins de choses avec lui", a ajouté celui qui refuse pourtant de désigner le polémiste comme raciste et d’extrême droite.

Si Éric Zemmour est persona non grata, alors faut-il débattre avec lui ? C'est ce que pense le patron des députés LR, Damien Abad, qui dans un courrier daté de ce mercredi 29 septembre, propose au souverainiste de débattre avec lui. "Les Français ont droit à un débat éclairé pour comprendre ce qui différencie la droite républicaine d’Éric Zemmour. Mon groupe parlementaire formule des propositions depuis près de 5 ans. Je suis prêt à les défendre face à Éric Zemmour", justifie-t-il dans un communiqué de presse. Mais là encore, cette initiative ne fait pas l'unanimité au sein du parti.