Éric Zemmour sur LCI : nous avons vérifié 6 de ses déclarations

Pas (encore) candidat, Éric Zemmour profite de ses interventions publiques pour présenter sa vision de la France, esquissant ce qui ressemble à des propositions de campagne électorale. Invité par Ruth Elkrief sur LCI, lundi 27 septembre au soir, le polémiste a eu l'occasion d'échanger avec François Langlet et Alain Minc. Des débats ponctués de chiffres et de déclarations que notre équipe a vérifiés avec attention. Et qui révèlent parfois de petits arrangements avec la réalité.

Pour autant, ce positionnement ne doit pas être perçu comme totalement représentatif de l'ensemble des années RPR. À l'époque, il faut rappeler que le parti venait d'essuyer une défaite aux précédentes élections présidentielles et législatives. Devant un Front national dirigé par Jean-Marie Le Pen et qui prenait de l'ampleur, le RPR - présidé par Jacques Chirac, avec Alain Juppé nommé secrétaire général - se "droitisait" très nettement. Une tendance illustrée notamment par les propositions formulées sur la question de l'immigration.

Doit-on voir en lui un héritier du RPR ? On en retrouve certains marqueurs parmi ses propositions. Lorsque le polémiste prône l'arrêt de l'immigration et du regroupement familial, notamment, ou la suppression du droit du sol. Cela vaut également pour le refus des étudiants venus d'Afrique, ou encore en ce qui concerne la préférence nationale pour les allocations de solidarité. Autant de thèmes que l'on a retrouvés dans les propositions du RPR il y a 30 ans, en 1990.

Sur la question de l'islam, le programme du RPR se montrait lui aussi très radical. Affirmant entre autres que "l'islam n'apparait pas conforme à nos fondements sociaux et semble incompatible avec le droit français." Une notion d'incompatibilité régulièrement portée par Éric Zemmour. Selon ce dernier, "les musulmans peuvent se détacher de l'islam et avoir une pratique 'chrétienne' de leur religion" en France. Des propos tenus le 26 septembre dans le Grand Jury d'Europe 1.

Ajoutons enfin que la crise sanitaire a touché plus fortement les travailleurs les plus précaires (dont les salaires s'avèrent les moins hauts). Il apparaît ainsi assez logique de voir les salaires moyens augmenter, sachant que ces salariés peu aisés ne sont plus comptabilisés. S'il est exact qu'à l'heure actuelle, une hausse des rémunérations s'observe outre-Manche, il s'agit d'un mouvement récent et dont les causes ne peuvent être imputées de manière nette au Brexit.

Cette hausse, un rapport de l'Office national des statistiques britannique (ONS) l'a confirmée. Le document, publié mi-août, montre que l'inflation salariale aurait atteint 8,8% au Royaume-Uni au mois de juin. Un niveau qui n'avait "pas été atteint depuis 2000", ont relaté Les Échos. Pour autant, ces chiffres encourageants s'expliquent assez largement par l'impact du Covid. Ils font suite à ceux - bien moins positifs - qui ont été enregistrés lors des pics de l'épidémie. Le Covid qui a, outre-Manche comme ailleurs, entraîné de nombreux licenciements et du chômage partiel à grande échelle. Logiquement, la reprise économique s'est traduite par un impact net sur l'accélération de la croissance salariale. Auquel s'ajoute la pénurie de main-d'œuvre, qui pousse les employeurs à proposer des primes et des avantages aux candidats.

De même pour l'estimation de Charles Prats, selon qui la fraude aux fausses cartes de Sécurité sociale – aussi mentionnée par Éric Zemmour - s'élèverait à 14 milliards d'euros par an de manque à gagner pour la Sécurité sociale. Or, encore une fois, les enquêtes diligentées sur le sujet mettent en lumière que ce chiffre est très mal évalué. La commission des Affaires sociales du Sénat s'est notamment intéressée au sujet en septembre 2019, fournissant une estimation bien loin de celle de l'auteur. Celle-ci serait plutôt comprise entre "117 et 138,6 millions d'euros", comme nous le relations ici . Loin des 14 milliards avancés par l'ex-magistrat financier.

Éric Zemmour a déploré, durant le débat, que la fraude sociale en France atteindrait "50 milliards d'euros" de préjudice par an. Il faisait référence à Charles Prats, qui évoquait dans son ouvrage Le Cartel des Fraudes une escroquerie dont les montants atteindraient pas moins de 30 milliards d'euros en 2020. Et qui appelait à supprimer les prestations sociales. Problème : le chiffre partagé par Éric Zemmour est surévalué : la Cour des comptes évoque plutôt 20 à 25 milliards d'euros chaque année.

Déjà épinglé pour ces propos, Éric Zemmour a répété lundi soir qu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, "il y aura deux millions d'étrangers en plus". Un calcul trompeur. Le polémiste a en effet additionné le nombre de titres de séjour qui sont accordés, que ce soit pour des raisons économiques, familiales, ou pour les études, avec les chiffres des demandes d'asile et des mineurs isolés sur notre territoire. Si l'on s'en tient à cette méthode, cela conduit à comptabiliser 390.000 entrées en 2017, 417.000 en 2018, 448.000 entrées pour 2019 et 350.000 en 2020, année particulière en raison du Covid-19. Environ 400.000 par an, donc. Reste alors, pour comprendre le calcul du polémiste, à projeter cette moyenne sur 2021 et 2022, en retirant l'année 2017 durant laquelle Emmanuel Macron n'a été président que six mois, on obtient bien le chiffre final de 2.082.000 étrangers supplémentaires en cinq ans.

Or, et comme nous l'expliquions ici, cette addition sommaire se heurte à plusieurs limites, qui la rendent complètement erronée. D'une part, elle cumule le nombre de titres de séjour délivrés et celui des demandes d'asile enregistrées, ce qui revient à comptabiliser deux fois certaines personnes. En effet, un individu déposant une demande d'asile sera compté dans les statistiques de l'Ofpra, mais une fois la demande acceptée – et donc transformée en titre de séjour – un individu apparait également dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. Notons que sur les 277.406 titres de séjour attribués en 2019, 36.512 l'ont été suite à des demandes d'asile, soit plus d'un sur six.