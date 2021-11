Eric Zemmour traverse la Manche pour tenter de convaincre

Pas encore candidat, mais déjà en campagne. Alors qu'il ne s'est toujours pas déclaré, Eric Zemmour est attendu à Londres les 19 et 20 novembre prochains, avant de se rendre à Genève, Marseille, Strasbourg, et peut-être de tenir son premier meeting début décembre au Zénith de Paris. Dans la capitale britannique, un membre de l'équipe du polémiste a indiqué à LCI qu'il allait rencontrer des donateurs et s'exprimer devant les Français de Londres à la Royal Institution. Comme un certain François Fillon en 2016.