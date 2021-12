Présidentielle 2022 : que retenir du premier meeting de campagne d'Éric Zemmour ?

Dans sa prise de parole de plus d'une heure, Éric Zemmour a longuement insisté sur son passé loin de l'arène politique. Et souhaite en faire une force. "Je suis différent", a-t-il assuré devant un public acquis à sa cause. "Je n'ai pas 40 ans de roublardises politiques et de langue de bois médiatique derrière moi."

Selon lui, avant l'annonce de sa candidature, "cette présidentielle n'avait aucun intérêt". "Nous avons bouleversé les plans les mieux établis et rompu le pacte tacite entre tous les acteurs de cette farce", a clamé Éric Zemmour. "Depuis des mois, nos meetings enragent les journalistes, dérangent les politiques et hystérisent la gauche", a-t-il déclaré, devant une foule lui répondant "on est chez nous". "Depuis des mois, il ne se passe pas une seule journée sans que le pouvoir et ses relais médiatiques ne m'attaquent", a poursuivi l'ancien journaliste. "Ils inventent des polémiques sur des livres écrits il y a 15 ans. S'ils me détestent, c'est parce qu'ils vous détestent."