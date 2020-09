Présidentielle 2022 : et si Anne Hidalgo était la candidate de la gauche ?

Et si c'était elle ? En tout cas elle ne ferme plus la porte. Après avoir longtemps assuré qu'elle n'avait pas d'ambition présidentielle, la maire de Paris laisse planer le doute. Dans une interview au Point, elle fait comprendre qu'il faudra compter avec elle pour rassembler la gauche et mener la bataille de 2022.

"Je ne participerai pas à un combat de coqs. Les divisions, ce n’est pas ce qui fera gagner la gauche ! (...) Si l’on veut bâtir une démocratie vivante, il faut associer les citoyens à la décision politique, se mettre à l’écoute des acteurs locaux et des mouvements associatifs et syndicaux (…). Voilà un chantier sur lequel je me suis engagée, et je prendrai toute ma part dans la bataille qui s’annonce", déclare l'édite, consciente que sa dernière victoire aux municipales assoit un peu plus sa légitimité.

"Quand je vois l’émiettement, notamment à gauche, je ne crois pas que les échéances de 2021 et de 2022 se feront à partir des partis. Cela se jouera dans quelque chose de plus large, comme nous l’avons construit avec ‘Paris en commun’. Il y a de la place pour une offre sociale-démocrate, écologiste, citoyenne, face à la multiplication probable des candidats de droite et une extrême droite qui reste en embuscade", estime-t-elle.