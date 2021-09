Présidentielle 2022 : face à X. Bertrand et V. Pécresse, M. Barnier vante sa "loyauté" aux Républicains

La fidélité au parti politique fera-t-elle la différence à droite ? Alors que les Républicains se cherchent toujours un candidat pour l'élection présidentielle 2022, Michel Barnier n'a pas manqué de rappeler qu'il est toujours resté membre du parti, contrairement à Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, qui convoitent, eux aussi, le soutien de LR.

"Dans cette famille où je me trouve depuis mon premier engagement de jeune gaulliste, j'ai toujours été bien et respecté", indique-t-il sur LCI, invité du 20h de Darius Rochebin. "Je m'y suis toujours senti libre, sans jamais la quitter." Dès lors, "ceux qui nous ont quittés et veulent aujourd'hui le soutien de cette famille politique et des militants doivent respecter la règle du jeu", demande l'ancien commissaire européen, chargé du Brexit. "C'est une question de loyauté."