Présidentielle 2022 : Guillaume Peltier rallié à Eric Zemmour : "J'ai appris cette décision avec tristesse", regrette Eric Ciotti

"J'ai de la confiance et de l'amitié pour Valérie Pécresse", a-t-il ajouté, la décrivant "comme une femme de droite sincère, concrète" et se décrivant, lui, comme "un homme de loyauté". Et d'insister : "au second tour, ce sera Valérie Pécresse et je voterai pour elle".

"Je suis convaincu qu'au moment décisif les Français choisiront quelqu'un d'expérience, de compétence", a-t-il poursuivi, estimant qu'"on ne peut pas risquer l'aventure" et que "Marine Le Pen est une aventure extrêmement risquée pour le pays". Evoquant le "projet de rupture" porté par Valérie Pécresse, il a expliqué que la candidate de la droite incarne, elle, "l'ordre et la concorde".