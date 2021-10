Même s'il participe au congrès, Xavier Bertrand ne reprendra pas sa carte d'adhérent LR

Participer au congrès, oui ; redevenir membre des Républicains, non. Alors qu'il a annoncé lundi soir sur le plateau de TF1 qu'il participerait au congrès LR pour désigner le candidat de la droite et du centre à la présidentielle, Xavier Bertrand a indiqué ce mardi aux sénateurs républicains qu'il ne reprendrait pas pour autant sa carte d'adhérent au parti. Il ne pourra donc pas voter pour lui-même le 4 décembre prochain.

"J'ai quitté mon parti -à l'époque je m'en suis expliqué très clairement-, je n'ai pas quitté ma famille politique, je n'ai jamais rejoint un autre parti, je n'ai jamais créé d'autre parti et moi je n'ai pas trahi non plus", a répété le président des Hauts-de-France à sa sortie de sa réunion avec les parlementaires. "Je vais devant ma famille parce que je fais confiance aux militants, je pense qu'ils souhaiteront avoir quelqu'un qui porte leurs valeurs et qui peut les faire gagner", a ajouté l'ex-ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé de François Fillon entre 2010 et 2012.