Présidentielle 2022 : "Si on fait équipe, on peut gagner", estime Pierre Larrouturou, en grève de la faim pour une union de la gauche

ENTRETIEN - Avec onze autres militants et élus, l'eurodéputé Pierre Larrouturou a commencé une grève de la faim afin de maintenir la pression sur les candidats de gauche et d'écologie à la présidentielle qui refusent encore l'union.

C'est l'éclatement des voix à gauche et des candidats qui ne décollent pas dans les sondages qui les ont décidés. Vendredi 07 janvier, à moins de cent jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, l'eurodéputé Pierre Larrouturou et des élus et militants d'Europe-Écologie-Les-Verts, des Jeunes socialistes européens et du mouvement de mobilisation Génération Climat ont commencé une grève de la faim. Avec cette action forte, ils espèrent mobiliser citoyens et candidats et rassembler autour de la Primaire populaire et d'un projet commun.

Pourquoi décider de faire une grève de la faim pour appeler à l'union ? Pierre Larrouturou : C’est pour dire qu’il y aura des centaines de milliers de morts si on ne fait rien pendant cinq ans pour lutter contre le dérèglement climatique. Il y a vraiment urgence aujourd’hui. Moi, je n’ai rien contre Emmanuel Macron, personnellement. Mais on voit bien qu’il a eu tous les pouvoirs pendant quatre ans et demi et qu'il n’a réglé aucun des problèmes du pays. Il aggrave même les problèmes en étant incapable de dialoguer. Si on a cinq candidats de la gauche et de l'écologie qui continuent à se diviser, il n'y a aucune chance qu’on gagne. Mais si on fait une équipe, on peut gagner. La politique, ce sont des choses très concrètes, ça touche la vie des gens, ça touche le corps des gens. C’est pour ça qu’on est 12 aujourd’hui à faire la grève de la faim, pour dire que c’est très grave ce qu’il se passe, c’est criminel.

Ce n'est pas la première fois que vous faites une grève de la faim pour défendre vos convictions politiques. Vous en aviez déjà fait une en 2020, en tant qu'eurodéputé pour obtenir un renforcement du budget de l'Union européenne en faveur du climat et de la santé. Cela n'a pas fonctionné. S'agit-il vraiment du bon moyen pour appeler à la mobilisation ? On a déjà tout fait. J’ai vu Yannick Jadot en tant qu'eurodéputés à Strasbourg. On a rencontré des proches de Jean-Luc Mélenchon. Plein de tribunes sont sorties. Ils ont de la famille, ils ont des amis qui leur disent qu’il faut accepter de rentrer dans un rassemblement. Si on fait une grève de la faim, c’est pour dire : ça n’est pas drôle. La politique, l’avenir de notre pays, l’avenir des retraites, du climat, ce n'est pas de la blague. Est-ce qu’ils pensent qu’ils vont réellement gagner cette année ? Dans ce cas-là ils ne devraient pas avoir peur d’aller dans une primaire.

Il y a des différences entre nous, mais aucune n’est assez importante, vu l’urgence climatique et sociale - Pierre Larrouturou

Mais certains candidats rejettent le rassemblement parce que cela serait incompatible avec leur programme. L'union est-elle vraiment possible ? On est déjà 300.000 citoyens et citoyennes à être inscrits à la Primaire populaire. Avant de choisir le casting le chef ou la cheffe d'équipe, il y a d’abord un accord sur un socle commun de propositions. Entre Mélenchon, Jadot et Hidalgo, on a au moins 70% des propositions en commun. Ces propositions sont très importantes, et elles méritent absolument qu’on les mette en œuvre à partir du mois d’avril. Il y a des différences entre nous, mais aucune des différences n’est assez importante, vu l’urgence climatique et sociale. Rien ne justifie qu’on continue à être divisé. Les divergences, on pourra en débattre à l’Assemblée nationale ou via référendums. Mais tout ce qu’on a en commun pour les retraites, pour le climat, pour l’emploi, pour les hôpitaux, c’est vraiment fondamental. Et donc il faut qu’on se rassemble pour gagner et les mettre en œuvre.

À travers la Primaire populaire et l'organisation de cette grève de la faim, on voit une mobilisation militante. Elle ne semble pourtant pas être entendue par les représentants politiques. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait, il y a une colère. Les deux jeunes d’Europe écologie les verts qui font la grève de la faim disaient qu'ils sentaient un mépris. On parle beaucoup du mépris d’Emmanuel Macron pour les citoyens, mais ils ont dit qu'ils avaient l’impression que les appareils politiques à gauche étaient aussi capables de mépris. Même quand on réunit 300.000 citoyens et citoyennes, les dirigeants politiques continuent de dire que ça n’a pas d’importance. Alors que, par ailleurs, leur campagne a beaucoup de mal à convaincre et à créer une dynamique. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, tous disent qu’ils veulent mettre en place une VIe république avec un fonctionnement moins monarchique. Dans ce cas, ils peuvent nous montrer dès les prochaines semaines qu’ils peuvent adopter un fonctionnement collectif effectivement. Le fonctionnement collectif, c’est accepter d’être dans une équipe. Si on est 12 à faire la grève de la faim, c’est parce qu’un de nos objectifs fondamentaux consiste à ce que les citoyens ne se découragent pas. Qu’ils aillent sur le site de la Primaire populaire et qu’ils s’inscrivent pour voter.

propos recueillis par Aurélie Loek

