Présidentielle 2022 : sur LCI, Bruno Le Maire craint "une campagne à côté de la plaque"

Invité matinal d'Elisabeth Martichoux sur LCI, Bruno Le Maire s'est félicité de la reprise économique et d'une croissance qui "profite à tous les Français". Mais il a surtout dû répondre aux attaques venues des dirigeants politiques déjà en campagne électorale, dénonçant un "timing" qu'il juge décalé, et critiquant la désuétude des solutions qu'ils proposent.

Si le ministre de l'Économie a brièvement pu se réjouir des bons chiffres qui signalent la reprise, et s'exprimer sur les risques d'inflation- auxquels il ne croit pas- il s'est aussi beaucoup employé à contrer les critiques et les propositions des candidats déclarés ou supposés. Ainsi, interrogé par Elisabeth Martichoux sur les solutions proposées la veille par Marine Le Pen, comme la renationalisation des autoroutes et la privatisation du service public, Bruno Le Maire s'y est opposé en bloc. Pour lui, la somme vertigineuse nécessaire à racheter la concession des autoroutes françaises serait mieux investie dans le secteur de l'économie verte, alors qu'elle reviendra mécaniquement- et gratuitement- dans le giron de l'État dans 15 ans.

S'agissant de la privatisation de l'audiovisuel public proposé par Marine Le Pen, Bruno Le Maire a été encore plus catégorique : "J’y suis totalement opposé", a tranché le ministre de l'Économie, estimant que d'autres privatisations lui semblent plus pertinentes, comme à terme celle d'Aéroports de Paris.