Présidentielle 2022 : Alexis Corbière dénonce une "Zemmourisation" de l'élection

"J'affirme aujourd'hui que vous avez une Zemmourisation du débat médiatique." Depuis septembre, Éric Zemmour est passé de 5 à près de 17% d'intentions de vote dans certains sondages. Un nouveau baromètre Ipsos pour Le Monde, le Cevipof et la Fondation Jean-Jaurès, dévoilé vendredi 22 octobre, place le polémiste en capacité de se qualifier au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron. Ces sondages "fabriquent un paysage intellectuel", juge Alexis Corbière, estimant qu'ils "ont un impact" et, de fait, favorise l'émergence de l'essayiste. "On a fait toute la rentrée sur ce personnage", dénonce-t-il.