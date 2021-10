Présidentielle 2022 : "J'irai jusqu'au bout", promet Anne Hidalgo, investie par le PS

"Je suis avec elles parce que je porterai aussi dans cette campagne la voix des femmes françaises", a-t-elle déclaré au micro de LCI. Évoquant "des femmes de corvées et de cordée qui sont là pour les femmes, pour la santé des femmes, qui accueillent nos enfants", la candidate du PS a expliqué que ces dernières "sont aujourd'hui dans une situation où elles demandent à être reconsidérées parce qu'elles ont à l'hôpital des tâches de plus en plus nombreuses". Et de poursuivre : "elles revendiquent et je les soutiens, elles demandent notamment qu'une sixième année d'étude soit reconnue".