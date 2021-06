Présidentielle 2022 : "Je me prépare et je serai au rendez-vous", déclare Michel Barnier sur LCI

"Cette perspective ne me fait pas peur, je me prépare et je serai au rendez-vous." Interrogé par Jean-Michel Aphatie sur sa capacité à présider un jour la France, Michel Barnier a clarifié ses intentions. Président du conseil général de Savoie, sénateur, député, ministre, puis négociateur du Brexit pendant quatre ans, Michel Barnier a affirmé sa volonté d'"être utile" et de "remettre les gens ensemble plutôt que dos à dos comme c'est le cas aujourd'hui."