Présidentielle 2022 : "Je pensais qu'Éric Zemmour ferait 3%", affirme Robert Ménard

Pour autant, Robert Ménard doute qu'Éric Zemmour puisse être élu s'il n'adoucit pas son discours en le rendant plus "rassurant". "Sur le fond de ses prises de positions, j'ai des réticences", concède-t-il. "Ce radicalisme vous permet peut-être de faire peut-être 20% des voix, mais est-ce que ça suffit pour gagner une élection ?", questionne-t-il en comparant la position d'Éric Zemmour et de Jean-Marie Le Pen qui n'a jamais été élu malgré ses "bons scores".

"Les gens, tant qu'ils ne nous ont pas vus à l'œuvre, se méfient de nous. Je n'ai cessé de dire à Marine Le Pen qu'il fallait qu'on rassure les gens, qu'on leur dise que ce ne sera pas la guerre civile demain, que les banlieues n'allaient pas prendre feu, que tous les enseignants n'allaient pas se mettre en grève...", explique-t-il. Et d'assurer : "Je ne veux pas de solution qui divise, qui radicalise, qui font que l'on ne peut plus parler à un certain nombre de gens parce qu'ils se sentent mis en cause".