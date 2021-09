Jean Castex : "Monsieur Zemmour, c’est un commentateur"

Eric Zemmour candidat à la présidentielle ? Il se pourrait que ce ne soit plus qu'une question de temps. Et de plus en plus de personnalités politiques évoquent cette possibilité. Invité sur France 2 samedi soir dans l'émission "On est en direct", le Premier ministre Jean Castex a été interrogé sur le polémiste. "Monsieur Zemmour, à chaque fois que je l’entends, il fait un discours sur le déclin de la France. Il fait partie de ceux qui misent sur le déclin du pays. Monsieur Zemmour c’est un commentateur, il manie des idées, il a le droit d’avoir les siennes, je ne les partage pas", a déclaré Jean Castex, interrogé par Laurent Ruquier et Léa Salamé.

Selon lui, diriger la France est un tout autre métier, auquel n'est pas prêt le journaliste. "Manier des idées sur un plateau, tenir le manche, conduire le camion du pays… je vous le dis tout de suite, c’est tout à fait différent", a estimé le chef du gouvernement. Eric Zemmour a lancé samedi un site internet pour accompagner la sortie d'un livre et une tournée en France.