Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon continue sa campagne avec un meeting "immersif" le 16 janvier

INNOVATION - À une centaine de jours du premier tour, la France Insoumise a annoncé un meeting le 16 janvier prochain qui se veut "immersif". Au programme : écrans géants, diffusion d'images, mais aussi d'odeurs.

C'est un meeting très particulier qui devrait se tenir le 16 janvier prochain à Nantes. Loin de se contenter d'un rassemblement classique, comme cela avait pu être le cas le 5 décembre dernier, le candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon devrait tenir un discours sur sa vision de l'avenir dans un univers "immersif". 3000 personnes vont ainsi se retrouver dans "une sorte de cube" de 6 mètres de hauteurs sur 50 mètres de largeur, dont l'ensemble des murs, dont le plafond, seront des écrans. Images, son, et même odeurs accompagneront les différents intervenants durant ce meeting afin "de projeter notre vision de l'avenir, progressiste, apaisé", a vanté le député LFI Bastien Lachaud, contacté par LCI.

Images, sons et odeurs pour un meeting politique "immersif"

"L'idée, c'est d'utiliser des technologies du monde de l'art et de la culture et de les retranscrire dans le monde politique", a-t-il assuré. Dans un communiqué de presse sur l'évènement, l'utilisation de l'odeur est ainsi justifié car "on ne peut penser l'immersion sans des conditions olfactives". En plus des vidéos projetées, deux parfums seront donc diffusés durant cet événement.

Les spectateurs seront ainsi plongés dans différents "univers liés au discours de Jean-Luc Mélenchon". Avant celui-ci, des fragments de textes philosophiques, politiques, littéraires et des poèmes seront également lus par des membres du Parlement et de l'Union populaire et accompagnés de la même façon par cette technologie. Rejetant le fait que cette technologie déployée était un moyen de relancer la campagne du leader Insoumis, Bastien Lachaud a affirmé que cela était surtout une manière de donner une réalisation concrète au programme du candidat LFI. "Ça va être l'occasion pour Jean-Luc Mélenchon de donner un grand discours sur l'horizon qu'il propose", a-t-il déclaré.

Face au contexte sanitaire, des masques FFP2 seront distribués aux participants. Cependant, comme la France Insoumise l'avait déjà déclaré précédemment, et comme cela lui est permis, la jauge des 2000 personnes ne sera pas respectée et le pass sanitaire ne sera pas non plus demandé à l'entrée. Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon fait appel à l'innovation technologique dans ses rassemblements politiques. Présent sur YouTube dont la chaine compte 626.000 abonnés, il avait également marqué la campagne présidentielle de 2017 en faisant un meeting en hologrammes. Cette technologie sera par ailleurs de nouveau utilisé le 5 avril prochain, durant lequel le candidat devrait tenir un rassemblement dans sept régions de manière simultanée.

Aurélie Loek

