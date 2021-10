Présidentielle 2022 : Jean-Marie Le Pen soutiendra Eric Zemmour, s'il est "le mieux placé"

Marine Le Pen s'en serait bien passée. D'après un sondage Ipsos Sopra-Steria pour Le Parisien et franceinfo publié, vendredi 1er octobre, Eric Zemmour est crédité de 15% d'intention de votes au premier tour, un point seulement derrière la présidente du Rassemblement national (16% contre 28% début juin et 24% fin août). Comme si cela ne suffisait pas, la députée du Pas-de-Calais a vu son père, Jean-Marie Le Pen, mettre un coup de canif à sa campagne, en se positionnant en faveur du polémiste.

À sept mois de la présidentielle, l'ancien leader du Front national s'est dit prêt à soutenir Zemmour, "si Eric est le candidat du camp national le mieux placé", a-t-il annoncé dans un entretien accordé au Monde, publié samedi 2 octobre. "S'il se qualifie je ferais campagne pour lui", a également confié Jean-Marie Le Pen à LCI. "Notre monde adore le changement, et Eric Zemmour a l'avantage de la nouveauté. Il arrive, il est étonnant, il est percutant et il secoue les édifices existants", conclut-il.

Et c'est, en bonne partie, sa fille "plus passive" et "moins présente", selon lui, qui en fait les frais. Le patriarche du clan Le Pen n'est d'ailleurs pas surpris de voir les courbes d'opinion de l'auteur du Suicide français et sa fille, candidate déclarée, se croiser. "Marine a abandonné ses positions fortifiées et Éric occupe le terrain qu'elle a quitté", a-t-il expliqué au quotidien du soir.