Présidentielle 2022 : une centaine d'artistes, dont Juliette Binoche, appellent à voter à la Primaire populaire Juliette Binoche − Britta Pedersen / POOL / AFP

ÉLECTION - Plusieurs personnalités du monde de la culture appellent les partis de gauche à rejoindre la Primaire populaire, une initiative en faveur du rassemblement autour d'un candidat.

Une centaine de stars et de personnalités du monde de la culture, dont l'actrice Juliette Binoche et l'acteur et réalisateur Jean-Marc Barr, ont appelé ce jeudi dans une tribune les partis de gauche à rejoindre la Primaire populaire. Pour eux, il s'agit "aujourd’hui de la proposition la plus forte pour faire émerger une candidature de rassemblement (...) pour faire gagner ce que nous avons en partage, la lutte contre le dérèglement climatique et les inégalités". Cette initiative citoyenne plaide pour une candidature commune à gauche à l'élection présidentielle d'avril prochain via un vote sur un site Internet.

Toute l'info sur Élection présidentielle 2022

"La compétition qui s'annonce entre les candidates et les candidats de la gauche et de l'écologie n'est pas à la hauteur des enjeux de la prochaine élection présidentielle (...) Perdre cinq ans de plus serait insensé" au regard de l'urgence climatique, justifient ces personnalités, parmi lesquelles le directeur du Théâtre national de Strasbourg, Stanislas Nordey, ou les acteurs Jean-Pierre Darroussin et Charles Berling, dans une tribune publiée sur le site du magazine Les Inrocks.

Plus de 300.000 citoyennes et citoyens inscrits

Alors que Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo refusent de participer à la Primaire populaire, les organisateurs de la primaire revendiquaient ce vendredi quelque 326 000 inscrits pour ce vote.

Outre la présidentielle, les artistes signataires du texte appellent également les candidats à davantage s'intéresser à la culture, "grande oubliée des débats et des programmes des candidates et des candidats", et à défendre l'exception culturelle française.

La rédaction de LCI Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.