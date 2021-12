Anne Hidalgo appelle à une primaire de la gauche : Qui peut candidater ? Qui peut voter ?

Mais qui pour y participer ? "Tous les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble", répond Anne Hidalgo, face à Gilles Bouleau. Pour l'instant, ils sont cinq élus et anciens élus de gauche, avec l'investigatrice du projet, à avoir avancé leur envie de siéger à l'Élysée. On le comprend donc, de Jean-Luc Mélenchon (LFI) à Yannick Jadot (EELV) en passant par Arnaud Montebourg ("La Remontada") et Fabien Roussel (PCF), tous sont invités à participer à cette primaire.