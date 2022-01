La Cnil se penche sur l’appli Elyze, le "Tinder" de la présidentielle

Depuis son arrivée en janvier, l'application Elyze connaît un succès fou. En moins d'un mois, elle a séduit plus d'un million d'utilisateurs avec une seule promesse : départager les candidats et candidates à l'élection présidentielle en swipant à gauche ou à droite selon qu'ils sont d'accord ou non avec leurs propositions.

"De manière générale, ce type d’application doit prévoir des garanties fortes pour protéger les données de ses utilisateurs", explique la Cnil, soulignant ici, le caractère d'autant plus "sensible" de ces dernières, associées aux opinions politiques. "La collecte de ces données est par principe interdite, sauf exception, par exemple si le consentement explicite des personnes est recueilli", ajoute le régulateur. Problème, Elyze inscrit dans ses conditions générales d’utilisation la possibilité de "revendre des données d’utilisation, toujours anonymisées, à des tiers". Autrement dit, l'application, qui enregistre la date de naissance, le code postal et le genre de l'utilisateur, peut revendre ces informations aux plus offrants.